Apple i ofron miliarda LG-së për prodhimin e ekraneve OLED

Apple kurrë nuk ka prodhuar më parë një iPhone me një ekran OLED. Kompania pritet të ndryshojë kursin këtë vit me iPhone 8. Besohet të jetë iPhone i parë i kompanisë që posedon një panel OLED. Samsung ka të ngjarë të jetë furnizuesi kryesor i paneleve pasiqë ka një monopol virtual në treg.





Megjithatë, duket se Apple është e gatshme të japë miliarda dollarë për një konkurrent të Samsung në mënyrë që të reduktojë besimin e saj në rivalin kryesor.





Sipas njoftimeve që vijnë prej Koresë së Jugut, Apple është pranë finalizimit të një marrëveshjeje me LG Display, e cila do të shtyjë kompaninë amerikane që të investojë deri në 2.24 miliardë dollarë në degën e LG për prodhimin e ekraneve





Apple thuhet se po bën këtë investim në mënyrë që dega e LG-së të mund të rrisë prodhimin e saj të vogël të panelit OLED dhe të furnizojë ekskluzivisht panelet OLED për iPhone. LG Display thuhet se po shqyrton ofertën dhe mund të marrë një vendim përfundimtar për këtë çështje në javët e ardhshme.





Nëse Apple do të kalojë tek teknologjia e shfaqjes OLED për iPhone, do të duhet të punojë me Samsung për një kohë të konsiderueshme, duke qenë se kompania ka një monopol në treg.