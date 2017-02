Mystehak XhemaliI: Apeli i kafesë!

Në vend të fejtonit





Me Ferdinantin kemi qenë shokë të vjetër. Kemi punuar së bashku në ndërmarrjen e shërbimeve komunale. Të dy në sektorin e financës: Unë llogaritar e ai normist. Por më vonë punët rrodhën ndryshe e koha thuajse na ndau. Kisha vite që ai jetonte në Tiranë, ndërkohë që unë kisha vetëm pak muaj që kisha ardhur të banoja në kryeqytet. Kjo ishte dhe arsye që ne kishim kohë pa u takuar me njëri-tjetrin. Kisha dalë herët nga shtëpia. Ishte një mëngjes i mjegulluar, pak nga koha e pak nga errësira e natës, e cila akoma nuk ishte daravitur. Ashtu, si në mugëtirë, dallova siluetën e shokut tim të hershëm. Në fillim ngurova t’i flisja nga meraku, se ndoshta nuk ishte ai, por thashë me vete “hajde, se po e provoj njëherë. E po nuk qe ai, po i kërkoj të falur”. Dhe pa e vrarë më shumë mendjen, i thirra në emrin e tij të shkurtuar Fredi. Ai ngriu në vend dhe po picëronte sytë.





- Nuk më njeh?- i thashë unë, - jam shoku yt i vjetër, Vasua.

Ai m’u afrua dhe më rroku përqafe.

- Na ka marrë malli, - i thashë unë. Por pa e mbaruar mire fjalën, ai nxitoi të më përgjigjej:

- Vaso, më fal, por jam vonë për në apelin e mëngjesit.

Të them të drejtën mbeta i shtangur.

- Për çfarë apeli e ke fjalën, miku im?

- Ta them më vonë,- tha ai e pa e mbaruar mire fjalën ia dha vrapit.

- Po të pres, - i thashë.

- Mirë, më prit, - tha ai, duke ecur me shpejtësi, pa e kthyer kokën nga unë.