Alfa Romeo sjell modelin me pamje shumë të veçantë

Kompania Alfa Romeo është e njehur për modele të veçante, prej Spideri deri te Brera, mirëpo këto kanë pamje që ngjajnë me makinat e zakonshme.

Modeli i fundit nga prodhuesi italian, duket se vjen prej ndonjë planeti tjetër, sepse është shumë i veçantë.





Fakti se është shumë e ulët dhe e gjatë, pa dritare dhe me linja shumë të lakuara, bën që të duket sikur një hiperveturë.