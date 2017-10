A po planifikojnë të bëhen prindër? Turi befason me përgjigjen e tij

Martesa e Turit dhe Orindës ishte një ndër lajmet më të bukura që kemi parë ndonjëherë e falë rrjeteve sociale na është dikur sikur ishim pjesë e saj.

Ndërkohë që tani janë të martuar, Turi nuk ka hezituar të flasë edhe nëse kanë plane për tu bërë prindër. I pyetur nga Rudina nëse kanë në plan të bëjnë fëmijë, Turi u shpreh se 3 herë në ditë bëjnë plane, por akoma nuk janë në pritje të një fëmije. "Kurdo që të ndodhi do e themi... por jo akoma", u shpreh Turi. Pas kësaj, Turi u surprizua me një videomesazh nga e ëma dhe Orinda. Edhe e ëma e Turit shprehur dëshirën që ai të bëhet sa më shpejt me fëmijë. "Ishalla na bekojnë me një fëmijë", u shpreh ajo ndërsa Orinda tha: "Në të ardhmen pse jo”, tha ai.