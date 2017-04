A ndryshon ndonjëherë shpejtësia e dritës?

Eshtë e njohur prej kohësh, se drita ngadalëson, sa herë që ai kalon nëpër një medium të tillë, si ajri ose qelqi. Drita gjithashtu ndërvepron me molekulat rreth e rrotullt saj. Por me kalimin e viteve, disa teoricienë kanë hedhur idenë se shpejtësia e dritës në boshllëk mund të ketë qenë shumë më e lartë, gjatë Big Bengut. Ndërsa kjo do të zgjidhë disa nga problemet teknike që kanë të bëjnë me Universin e hershëm, nuk ka prova bindëse se është një gjë e vërtetë.