A mund të evoluojë njeriu, për t’u përshtatur me Marsin?

Të evoluojë nga përzgjedhja natyrore? Sigurisht që jo. Gjenet për të ndihmuar ndaj rrezatimit dhe gravitetit të ulët nuk janë të pamundura, dhe përfundimisht njerëzit ndoshta do të evoluojnë me këto përshtatje. Por evolucioni nuk do të na ndihmojë me atmosferën e Marsit. Përzgjedhja natyrore ka nevojë për një mjedis që vret të dobëtit, por lejon të fortët të mbijetojnë. Marsi nuk ka pothuajse fare atmosferë dhe aspak oksigjen, që do të thotë se është 100 për qind fatal për të gjithë. Do të keni në dispozicion vetëm tre minuta për të evoluar duke thithur CO2 para se të mbyteni, dhe pas kësaj nuk do të jepni ndonjë kontribut të mëtejshëm në grupin e gjeneve.