A e keni menduar ndonjëherë pse mbyllim sytë kur puthemi? Ja arsyeja!

Keni menduar ndonjëherë pse i mbyllni sytë kur putheni?





Një studim i The Debrief e ka gjetur. Sipas psikologes Polly Dalton dhe Sandra Murphy, kërkimi i së cilave është publikuar në “Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance”, është shumë punë e rëndë për trurin tonë të fokusohet te shqisat e tjera nëse merr një stimul pamor që na huton. Si rezultat, ne duhet të mbyllim sytë kur puthemi, që ta ndjejmë kënaqësinë e puthjes fizikisht.

Dalton dhe Murphy e zbuluan këtë duke u kërkuar një grupi pjesëmarrësish të merrnin pjesë në një lojë që konsiston në gjetjen e shkronjave. Ndërsa ata bënin këtë ushtrim, pësonin një vibrim në duar, që ishte i ndjeshëm. Studiuesit Dalton and Murphy panë që kur pjesëmarrësit ishin të angazhuar në një ushtrim shumë të ngatërruar, ata nuk i ndienin fuqishëm vibrimet sepse truri ishte i fokusuar te ajo punë.

Kështu edhe kur ne puthemi, është e njëjta gjë. Nuk do ndiheshim njëlloj me sytë hapur që na hutojnë nga ndjesitë e tjera. Gjithashtu, është shumë e papërshtatshme t’ia ngulësh sytë dikujt ndërkohë që puthesh, nëse keni bërë ndonjë eksperiment mund ta thoni me bindje.