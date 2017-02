5 “vese” të thjeshta që do t’ju bëjnë më të zgjuar

Kur shprehja “për tu bërë më të zgjuar” ju vjen ndërmend, gjëja e parë që shumica prej jush mendon është udhëzimi.





Që në vegjëli keni mësuar se për tu bërë të zgjuar duhet të mësoni në shkollë, kjo është dhe arsyeja pse e lidhni gjithmonë procesin e të mësuarit me shkollën. Por kjo nuk është e vërtetë.





Ka shumë më tepër për të mësuar se sa thjeshtë marrja e fakteve siç ndodh në shkollë. Ushtrimi i trurit na bën më të zgjuar, duke menduar mënyra të reja për tema të reja na bën gjithashtu më të zgjuar. Këtu mund të gjeni pesë “vese” që do t’ju bëjnë më të zgjuar.





Ndryshoni rutinën tuaj

Kur ktheheni nga puna në shtëpi zgjidhni gjithmonë një rrugë të ndryshme. Bëni pazarin për shtëpinë tuaj në dyqane të ndryshme. Ndryshoni vendin e mobilieve tuaj në mënyrë të vazhdueshme. Dëgjoni lloje të ndryshme të muzikës. Këto këshilla mund t’ju duken qesharake por janë një mënyrë e mirë për të mos ndezur opsionin auto-pilot e të jeni gjithmonë vigjilentë.





Lexoni gjëra që nuk i keni lexuar më parë.

Kur vjen puna për të marrë informacione nga bota e jashtme, shumica prej jush lundrojnë vetëm në ato faqe interneti që njohin e kanë besim. Kjo mënyrë ju lë pak mbrapa dhe nuk kërkoni për burime të reja informacioni. Për tu bërë më të zgjuar duhet të vini në punë trurin e të bëni gjëra që nuk i keni bërë më parë. Lexoni libra e botime të shkrimtarëve që nuk i njihni kjo do t’ju ndihmojë shumë në mbajtjen e trurit të ndezur.





Pyesni çfarë dini

Një mënyrë e mirë për tu bërë më të zgjuar është të pyesni atë çka keni mësuar gjatë të gjithë jetës suaj. Sa më shumë pyetje të bëni aq më shumë ide do të reja do të vijnë bashkë me to. Kur dikush t’ju bëjë një pyetje të cilës ja dini përgjigjen, ndaloni për një çast dhe mendojeni atë përgjigje standarde që do të burojë nga buzët tuaja.





Bisedoni me njerëz që janë të ndryshëm nga ju

Në ambientet e ndryshme ku shkoni kërkoni për njerëz që janë të ndryshëm nga ju. Nëse rrini gjithmonë me të njëjtët njerëz kërkojini atyre të sjellin dhe ndonjë mikun e tyre herën tjetër. Njerëz të rinj sjellin perspektiva të reja, pikërisht ato që ju duhen për tu bërë më të zgjuar. Bisedoni me njerëz që kanë bagazh të ndryshëm nga juaji. Njohja e pikëpamjes së tyre do ta ndihmojë shumë bagazhin tuaj.





Rezervojeni gjykimin tuaj, ndaloni dhe reflektoni