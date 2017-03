5 vendet më të sigurta ku mund të udhëtoni vetëm







Today

Të udhëtosh do të thotë shumë më shumë se sa të shijosh disa ditë pushim apo të shohësh gjëra që nuk i ke parë.

Njeh kultura të reja dhe përfshihesh në situata nga më të ndryshmet. Ke mundësinë ta shohësh veten në lidhje e marrëdhënie me njerëz që i përkasin kulturave e shoqërive të ndryshme. Të udhëtosh do të thotë të njohësh veten. Në rast se nuk keni një shoqërues në udhëtimin tuaj mos u shqetësoni, të udhëtosh vetëm është më bukur nga sa mund ta mendoni. Destinacionet e mëposhtme janë cilësuar si vendet më të sigurta për një udhëtar të vetëm. Paketoni valixhen dhe qejfi është i garantuar.

Islanda

Kanada

Irlandë

Holandë

Austri