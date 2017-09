5 të famshmet shqiptare më me stil të javës

Të vishesh me stil nuk varet vetëm nga gjendja ekonomike. Shumë stilistë thonë se një person ka stilin e tij pavarësisht të ardhurave. Megjithatë, të jesh një personazh i famshëm televiziv do të thotë të investosh, për të pasur një imazh të mirë në sytë e teleshikuesve ose fansave.Për këtë kujdesen shumë mirë të famshmet, blogeret dhe personazhet televizive që përcjellin imazhin e tyre falë medias. Ne do të sjellim çdo javë disa nga stilet më të mira të të famshmeve shqiptare, duke përzgjedhur disa nga paraqitjet më të mira të javës.Më poshtë mund të shihni 5 të famshmet më me stil të kësaj jave: