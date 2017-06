5 Gjërat që nuk duhet t’ia thoni kurrë njerëzve të turpshëm

Fjalët ndikojnë në gjendjen shpirtërore të çdokujt, por personat e turpshëm e kanë më të lehtë të vihen në siklet.

Ja fjalitë që personat e turpshëm kanë frikë t’i dëgjojnë, sipas intv.al :

1. Je shumë i qetë

Personat e turpshëm e kanë shumë bezdi që dikush t’I vërë në pah faktin që janë fjalëpak. Duke ja theksuar më shumë, do e mërzisni shumë. Lëreni në qetësinë e tij!

2. Jam duke organizuar një festë

Ju keni planet tuaja dhe keni ndërmend të organizoni një festë me miqtë tuaj. Ky person nuk është tipi i festave, pasi nuk përshatet me të tjerët, prandaj mos e ftoni. Ka shumë mundësi që ai mos të vijë.

3. A mund të flasësh pak?

Nëse po flisni me një grup me njerëz dhe papritur i drejtoheni këtij personi për t’ia bërë këtë pyetje, do e vini në siklet të madh. Do rrezikoni që mos t’iu flasë më as juve.

4. Dikush po flirton me ju

Kjo është një ndër gjërat më të padrejta që mund t’I thuash një përsoni që është I turpshëm. Ata nuk kanë guximin të futen në bisedë me dikë që po I pëlqen. Duke i vënë në pah këtë problem të tyrin, sipas intv.al ju do ia shtoni më tepër pakënaqëinë.

5. Më flit për veten

Ata e kanë të vështirë të përshtaten me dikë, prandaj të flasin sidomos për veten e tyre e kanë të vështirë. Ndoshta këta persona preferojnë ta tregojnë karakterin e tyre me vepra, jo duke folur.