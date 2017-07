5 arsye pse duhet të ktheheni me ish-in tuaj

Një shprehje thotë “Ka një arsye pse nuk jeni më bashkë” dhe është e drejtë. Këto shkrime udhëzuese të bëjnë pikërisht të mendosh për ato arsye, rëndësinë e tyre duke të ndaluar të rikthehesh te problemet e vjetra.

Megjithatë për këto arsye duhet të mendoheni mirë, sepse ka raste kur ato janë krejtësisht rrethanore dhe të rregullueshme.

Nëse ato ndjenjat e mallit për ishin kanë nisur t’ju mundojnë, ndaloni pak. Janë pyetur disa specialistë për t’iu përgjigjur pyetjes një milion dollarëshe: Kur duhet të kthehesh përsëri me ish-të dashurin?

Nuk ka qenë çasti i duhur

Ndonjëherë dikush ka nevojë për ca arritje personale, është duke ndryshuar punën apo banesën, ose do të njohë njerëz të tjerë para se të arrijnë në pikën vendimtare.

“Kam pasur një mikeshë që dilte me një djalë për ca muaj dhe ai se si u zhduk. Një vit më vonë, ai u rishfaq, por këtë herë i kishte gjërat në vijë në jetë për t’i kushtuar kohë, energji dhe dashuri marrëdhënies. Ata janë martuar dhe kanë dy fëmijë”, thotë këshilltarja e takimeve romantike Neely Steinberg, autore e Skin in the Game. D

uhet të jeni të dy në të njëjtin çast të përshtatshëm për t’iu kushtuar marrëdhënies. Duhet të kalojë ca kohë për ta parë dikë edhe në një dritë tjetër kur mund të jetë njeri tjetër. Ndryshimet nuk ndodhin brenda natës.

Ke qenë emocionalisht rrëmujë kur jeni njohur

Ndoshta ju jeni takuar, kur ti ke qenë me dikë tjetër, ose sapo kishe dalë nga një marrëdhënie dhe duhet të shërohesh nga një plagë para se të nisësh të ndërtosh diçka të re.

“Ndoshta ti mund të mendosh që je gati kur nis një marrëdhënie, por ndoshta je emocionalisht e mbërthyer pas një marrëdhënieje të pashëndetshme dhe mund të mos jesh gati t’i hapësh zemrën një djali tjetër, edhe pse ish-i mund të ketë qenë një maskara, ndërsa ai që ke përballë një djalë i mrekullueshëm”, thotë këshilltarja e takimeve, Laurel House, autore e Screwing the Rules.

Ndarja të ka dhënë një pikëpamje të re

Ti kishe menduar që po të takoje një djalë tjetër, do gjeje çelësin e lumturisë. Por ja që nuk ka ndodhur kështu dhe ti ke filluar të kesh mall për atë që ish-i i dha jetës tënde.

“Mund të funksionojë nëse ke pasur mundësinë të ikësh dhe ta shohësh nga larg marrëdhënien, objektivisht, që është shumë e vështirë të ndodhë kur je në mes të saj. Ti mund të kesh provuar të njohësh djem të tjerë dhe gjatë këtij procesi ke pasur epifani për marrëdhënien e mëparshme”, thotë Steinberg.

Në këtë rast, mungesa mund ta bëjë zemrën tënde më të dashuruar, në mënyrë të mirë, të shëndetshme.

Përparësitë tuaja nuk ishin të ekuilibruara

Ka dëshira dhe nevoja. Nevojat janë ato elemente pa të cilat nuk jeton dot, ndërsa dëshirat janë elementet që do doje të kishe në jetë.

“Ndoshta ti ngatërron ato që do: djem seksi, para, argëtim, me ato që ke nevojë, që është një person mbështetës emocionalisht dhe financiarisht, i përkujdesur dhe mirëkuptues. Mund të ketë ndodhur që përparësitë e tua nuk kanë qenë të njëjta”, thotë Houes.

Për shembull, spontaniteti i vazhdueshëm i ishit, apo profesioni jokonvencional, mund të mos jenë katastrofa, por thjesht ndryshime mes jush. Nëse mendësia jote ka ndryshuar dhe mbi të gjitha, ish-i të ka bërë të lumtur, marrëdhënia mund t’ia vlejë të rinisë.

Ke pasur në kokë një plan strikt

Jeta nuk rrjedh sipas hapave që ke menduar. “Ti mund të kishe dashur propozim, martesë, pasardhës, por ai mund të mos ketë qenë gati. Ai nuk ka qenë gati për të ecur me shpejtësinë tënde, kështu që ti e le për të gjetur dikë tjetër me të njëjtin plan si ty”, thotë House.