20 Kuriozitete shkencore

1.Rusia eshte shteti me i madh per nga siperfaqja me 17.075,000 km².





2.Peshkun trashanik “Siluris Glanis”- shkencetaret erdhen ne perfundim se perkunder kokes se madhe, eshte peshku me budalla ne Bote, sepse ne pranvere ku bene nxehte, ne breg te lumit rriten shelgjet dhe ne uje bien thuprat e ketij druri se bashku me gjethet, peshku trashanik me ngutesi i perbin duke menduar se bie ushqimi I tyre i preferuar. Ne lukth keto fije te shelgjes leshojne alkool qe e ben peshkun te humbur.





3.Malet me te larta ne Ballkan jane Alpet Shqiptare dhe kane 13 maje me mbi 2.500 metra lartesi dhe siperfaqe 2.240 km².





4.Rruga me e vjeter ne Ballkan ka qene “Vija Egnatia” (Vija Egnacia).





5.Njeriu me i gjate ne bote ka qene 2.72 metra.





6.Ne trupin e njeriut ka rreth 656 muskuj. Disa prej tyre jane 38 cm, e disa mezi arrijne nje milimeter.





7.Maja me e larte ne bote eshte Mont Everest me 8882 m, gjendet ne Nepal.





8.Flutura me e madhe ne Bote eshte 270 centimetra katror.





9.Qelizen i pari e zbuloi shkencetari anglez Robert Hooke me 1665 i cili edhe ia dha emrin. Ky eshte zbulimi me i madh ne mjekesi, sepse qeliza eshte njesia themelore kryesore e çdo organizmi te gjalle.





10.Ne qytetin e Amalfit ne Kampani ne kishen kryesore te ketij qyteti, ne vitin

1506 ngritet permendorja e varrit te perbashket te familjes se Skenderbeut me nje shqiponje dykrenare shqiptare.





11.Piktori venecian Marco Basaiti qe pikturoi rreth viteve 1500-1530, ka qene me prejardhje shqiptare.





12.Gjaku ne organizmin e njeriut udheton shume shpejte: prej zemres deri te gishterinjte e kembes arrin per 16 sekonda, deri ne tru per 8s, deri ne mushkeri vetem per 6 s.





13.Ne Turqi gjendet nje skulpture, veper e natyres, qe paraqitet nje grua duke qare. Lotet e saj rrjedhin me shekuj, por nga burimet e fshehta te ujit qe ndodhen nen shkemb.

Ujevara me e madhe ne Bote eshte “Engjel” e lumit Karao (Venezuele). Lartesia nga e cila bie uji eshte 1.000 m. Kjo ujevare eshte vetem nje nga shume ujevarat e larta ne keto ane te Venezueles. Emrin e ka marre sipas pilotit amerikan Xhimi Engjel i cili ne vitin 1933 e ka vizituar dhe vendosur ne ditarin e tij.

Ujevara e dyte eshte ne Republiken Jugafrikane me lartesi 414 m.

Ujevara e trete eshte “Kukenani” ne Venezuele me 610 m, lartesi.





14.Mali me I larte ne Kosove eshte Gjeravica me 2.656 m, lartesi.





15.Xhejson Pitri nga Mexburgu (SHBA), plot 13 vite nuk beri asnje mungese ne shkolle. (ky paska qene……)





16.Helmi i Meduzes mund ta mbys njeriun nese eshte ne sasi te medha, ndersa shkencetaret prej tij po perpiqen te nxjerrin ilacin per sherimin e semundjes se zemres.





17.Tomas Jang, fizikan nga shekulli XVIII-te fliste dymbedhjete gjuhe kur i kishte vetem tete vjet moshe.





18.Gjate ndertimit te kanalit te Panamase kane humbur jeten me teper se 25 mije njerez.





19Masa e virusit ndaj mases se njeriut mesatar eshte proporcionale me masen e njeriut ndaj mases se Tokes.