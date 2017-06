2 përbërësit që zhdukin përgjithmonë thinjat për pak javë

Ngjyra e flokëve tuaj varet nga pigmenti i qelizave të vendosura në bazën e folikulave të flokëve. Kur trupi juaj nuk prodhon më pigmente, edhe flokëve iu del ngjyra dhe bëhen të bardhë. Por ju mund të parandaloni ngjyrën gri të flokëve (thinjat), duke u kujdesur për të mbrojtur bazën e folikulave. Nëse pigmentet e qelizave janë të shëndetshme, ju do të shmangni ngjyrën gri për një kohë të gjatë. Lyerja e flokëve do t’ju ndihmojë që të mbuloni thinjat, por ato janë plot me kimikate që në thelb më shumë shkaktojnë dëme sesa bëjnë punë. Kështu që është më mirë të përdorni produkte natyrale. Për këtë arsye, ne ju ofrojmë një zgjidhje natyrale që do të zhduk menjëherë thinjat.

Përbërësit:

3 lugë gjelle me lëng limoni të freskët;

50 mililitra me vaj kokosi organikë;

Përgatitja: