15 fjali që kanë fuqinë të ta ndryshojnë jetën

“Gjej një punë që e do fort, dhe nuk do të të duhet të punosh asnjë ditë në jetën tënde”





Konfuci





“Udhëtimi prej një mijë kilometrash fillon me një hap të vetëm”





“Një person që thotë se një gjë nuk mund të bëhet, nuk duhet ta ndërpresë atë që është duke e bërë atë”





“Vizioni pa veprim është ëndërr me sy hapur. Veprimi pa vizion është një ëndërr e keqe”





“Nëse mendon se diçka do ta duash, provoje. Nëse nuk e bën, do t’i biesh vetes me shkelm bythëve, për gjithë pjesën e mbetur të jetës”





Joe Penna





“Ose duhet të modifikosh ëndrat e tua, ose të rrisësh aftësitë. Zgjedhja është e jotja”





“Sipërmarrja është të jetosh disa vite të jetësh ashtu si shumica e njerëzve nuk duan ta bëjnë, me qëllim që pastaj ta jetosh gjithë pjesën tjetër të jetës, ashtu si shumica e njerëzve nuk munden ta bëjnë.”





“Çdo ditë ngrihem dhe shoh listën e Forbes, të njerëzve më të pasur në Amerikë. Nëse emri im nuk ndodhet aty, shkoj me vrap të punoj”





Robert Orben





“Sa herë që të kërkohet nëse e bën dot një punë, përgjigju: “Sigurisht që mundem!” Pastaj fut’ju punës për të gjetur mënyra se si ta bësh”.





Theodore Roosevelt





“Në një pikë të caktuar, paraja bëhet e pakuptimtë. Ajo pushon së qëni objektivi. Ajo që ka rëndësi është loja”





Aristoteli





“Lidershipi është të bësh gjënë e duhur, atëherë kur askush nuk po të shikon”





George Van Valkenburg





“Anija në port është e sigurtë. Por anijet nuk janë bërë për të qëndruar në port”





Uilliam Shed