10 Shenja që tregojnë se ju nuk jeni e dashuruar por e fiksuar.

1,Ju ndiheni ekstrem xheloze kur partneri juaj shpenzon kohë me të tjerët dhe jo me ju. 2. Ju dhe partneri juaj keni ndaluar së bëri gjëra të cilat ju kishit vendosur mos I beni me një njeri -tjeter , ose ju keni hequr apo fshirë një mardhënie (miqesi etj) që dikur ka qënë e rëndësishme për ju 3. Ju keni një frikë të vazhdueshme se mos partneri juaj po largohet nga ju për të shkuar për tek dikush tjetër 4. Ju jeni gjithmonë të gatshëm të shtyni cfarëdo plane që keni vetëm se ju dëshironi të kaloni akoma më shumë kohë bashkë me partnerin tuaj 5. Ju e vlerësoni miratimin e partnerit tuaj më shumë se miratimin tuaj 6. Ju I kushtoni vëmendje më pak për atë cka partneri juaj është në të vërtetë sesa sesi partneri juaj sillet në praninë e familjarëve dhe shokëve 7. Ju mendoni se mund të transformoni partnerin që keni në krah , në partnerin që ju keni ëndërruar gjithmonë 8. Ju kënaqeni të keni pak kontroll tek partneri juaj , dhe më pas bëheni të mërzituara dhe distancoheni kur ata nuk ju plotesojnë një deshirë 9. Ju ndiheni sikur nuk do ta merrni veten asnjëherë nëqoftëse partneri juaj ju le ose ai ndërron jetë 10. Nje pjesë e madhe e vetëvleresimit tuaj rrjedh nga aprovimi , dashuria apo vëmendja qe ju merrni nga partneri juaj.