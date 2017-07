10 filmat më të mirë për 2017-ën deri tani

Viti 2017 është pothuajse në mes, megjithatë deri tani mund të themi se ka pasur prurje të konsiderueshme në kinematografi.

Në ju sjellim një klasifikim të dhjetë filmave më të bukur të vitit, deri tani, të cilët kanë bërë për vete me subjektet e tyre jo vetëm publikun, por edhe kritikën. Nëse nuk keni për të shkuar në plazh sot, ju sugjerojmë të merrni kokoshkat dhe të shikoni një film të mirë nën shoqërinë e të dashurve tuaj!

Get Out

Nje komedi e shnderruar ne thriller realizuar nga Jordan Peele, me se e arritur mbi temen e racizmit.

Wonder Woman

Interpretuar nga Gal Gadot, fillimisht njw film qe mblodhi shume skeptike rreth vetes, por tashme rezulton me se i sukseshem.

Klienti

Fitues i Oscar, historia e te rinjve Emad dhe Rana, lufta e tyre ndaj nje tragjedie qe do t'u ndryshoje jeten

Obit

Nje dokumentar i realizuar nga Vanessa Gould mbi celebrimin e jetes permes stacionit hapesinor Skylab ne SH.B.A dhe ekuipazhit te tij guximtar.

Qyteti i humbur

Nje film i cili rrefen historine e zbulimit te qytetit Z ne Brazil

Colossal

Historia e nje vajze te re e cila kthehet ne vendlindje pasi ka humbur punen dhe te fejuarin

John Wick 2

Keanu Reeves rikthehet ne aktrim duke interpretuar rolin e hakmarresit John Wick

Kedi

Nje dokumentar nga Ceyda Torun mbi macet e qytetit te Stambollit

I am not your negro

Nje film dokumentar i bazuar ne problemet e njerezve me ngjyre, i sjelle nga Raoul Peck

Komuna

Nje film nga danezi Thomas Vinterberg, zbuloni historine e nje trashegimie ne vitet '20-te.