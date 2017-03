Vrasja në Devoll, katër persona në kërkim

Policia lokale e Devollit vihet në kërkim të katër personave të tjerë te akuzuar për vrasjen e 44-vjeçarit Zarif Alliu. Per ngjarjen në fshatin Braçanj deri tani gjendet pas hekurave David Myrte. 25-vjeçari i arrestuar dyshohet të ketë bashkëpunuar edhe me persona të tjerë. Në pranga ka përfunduar edhe Mentor Vurnazi, por ai akuzohet vetëm për “deklarate të rreme”. Burime pranë grupit të hetimit thanë se arrestimi i 25-vjeçarit tregon qe pjesa më e madhe e personave të përfshirë në sherrin masiv në vendin e quajtur “shtegu i refugjatëve”, kanë pasur njohje me njëri tjetrin dhe se prishja e pazarit të drogës, është bërë shkak për ngjarjen.