VIDEO/ Atentati në Vlorë, policia jep detaje të reja, ja kujt i përket pistoleta e gjetur

Policia e Vlorës ka dhënë detaje të reja në lidhje me atentatin e ndodhur mëngjesin e djeshëm në qendër të qytetit, ku mbetën të plagosur 3 persona, mes të cilëve edhe një fëmijë 8 vjeç.





Deklarata e Policisë së Vlorës:

Në vijim të informacionit paraprak lidhur me ngjarjen e ndodhur më datë 01.10.2017, në rrugën Transballkanike, në lagjen ''Pavarsia'', njoftojmë se:







Policia lidhur me ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme në rrugën Transballkanike në lagjen ''Pavarsia'', ku mbetën të plagosur me armë zjarri tre shtetas, ka mbledhur dhe siguruar prova nga vendi i ngjarjes me qëllim për të bërë të mundur një dokumentim sa më të plotë të rrethanave të ngjarjes.





Janë siguruar prej bizneseve pranë kësaj zone, të gjitha kamerat të cilat mund të ndihmojnë në zbardhjen e fakteve dhe sqarimin e dokumentimin e plotë të ngjarjes.





Në vendngjarje policia ka sekuestruar gjithashtu një armë zjarri tip Pistoletë, një predhë arme zjarri model 56-kalibër 7.62mm, automjetin tip ''Mercedes Benz'', dhe një tjetër mjet ''Renault Klio'', disa aparate celular dhe një shumë prej 1.600.000 lëkësh.





Policia po punon lidhur edhe me automjetin e djegur tip ''BMW'' të gjetur ditën e djeshme në fshatin Kafaraj, Fier, ku brenda të cilit janë gjetur dy armë zjarri tip kallashnikov dhe 3 gëzhoja model 56-kalibër 7.62mm.





Gjithashtu në përfundim të hetimeve lidhur me armën e zjarrit Pistoletë të gjetur në vendngjarje, ka rezultuar ti përkasë shtetasit F. Llanaj, i cili është arrestuar në flagrancë nga policia për prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake.





Në lidhje me ngjarjen janë kryer edhe veprime të tjera proceduriale dhe po vazhdon puna për identifikimin, dokumentimin dhe kapjen e autorëve të plagosjes me armë zjarri të shtetasve F.Ll., B.Ll., dhe D.B..