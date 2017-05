Vdekjet e adoleshentëve. Çdo vit 1.2 milionë të rinj humbin jetën

Raporti më i ri i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tregon se më shumë se 1.2 milione adoleshentë vdesin çdo vit në botë - një mesatare prej 3,000 vdekjesh në ditë. Bëhet fjalë për shkaqe që janë kryesisht të parandalueshme. Shkaku kryesor i vdekjes në rang botëror në mesin e 10 deri 19-vjeçarëve në vitin 2015 ishte dëmtimi në rrugë, i cili vrau më shumë se 115,000 njerëz, pasuar nga infeksione të ulëta të frymëmarrjes dhe vetëdëmtimi. Megjithatë, kur ndaheshin nga mosha, gjinia dhe rajoni, shkaqet kryesore të vdekjes dalloheshin shumë. Raporti, i botuar të martën, thotë se dy të tretat e vdekjeve në mesin e adoleshentëve ndodhin në Azinë Juglindore dhe Afrikë. Ndonëse lëndimet në rrugë ishin shkaku më i madh i vdekjeve në nivel global, të dhënat treguan se ato ishin veçanërisht të dëmshme për djemtë 15 deri në 19 vjeç; Shumica e tyre nuk ishin shoferë, siç janë këmbësorët dhe çiklistët. Shkaku kryesor i vdekjes për djemtë ishte dhuna ndërpersonale, si abuzimi fizik ose seksual, ose problemet emocionale. Në vendet e zhvilluara me të ardhura të larta janë sjellje të rrezikshme, si abuzimi me drogën dhe alkoolin në vendin dhe mjedisin në të cilin jetojnë. Shkaqet e vdekjeve në mesin e vajzave në nivel global gjithashtu kishin një ndarje të qartë bazuar në moshën, me shumicën e atyre 10-14 që po vdesin nga infeksionet e frymëmarrjes, siç është pneumonia. Raporti sugjeron që kjo rrjedh nga ekspozimi i tyre ndaj ndotjes së ajrit të brendshëm, për shkak të përdorimit të lëndëve djegëse ndotëse gjatë gatimit në shtëpitë e tyre. Vajzat më të rritura grupmosha, nga 15 deri në 19 vjeç, ishin në rrezik më të madh nga ndërlikimet e shtatzënisë, lindjes së fëmijës ose aborteve të pasigurta.