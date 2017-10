Tropojë/ Dy persona me maska i zënë pritë me kallashnikov, plagosen dy të rinj

Rreth orës 22:00 të mbrëmjes së sotme, në aksin rrugor që lidh Dushajn me Lekbibajn në vendin e quajtur “Shkëmbi i Rajës” janë plagosur me armë zjarri dy të rinj, përkatësisht Fatjon Markaj 26 vjeç dhe Ermal Rosaj 26 vjeç. Të dy shtetasit po udhëtonin me një mjet tip kamionçinë ku i kanë dalë pritë në rrugë dy persona me maska të cilët kanë qëlluar me kallashnikov në drejtim të tyre duke i lënë edhe të plagosur.