Torturat ç’njerëzore, kush është “tmerri” i Lazaratit i arrestuar pas 5 vitesh arrati

Policia e Tiranës ka arrestuar gjatë ditës së sotme një nga anëtarët e bandës kriminale të Lazaratit, i cili ka mbajtur peng dhe ka torturuar për çështje droge 2 vëllezërit Ergest dhe Velo Shela nga Përmeti dhe Ergys Goxhaj, ngjarje e ndodhur më 4 mars 2012 në Lazarat. Në pranga ka përfunduar Aleksandër Kalemi, 26 vjeç, i cili ishte në kërkim prej 5 vitesh, pasi Gjykata e Gjirokastrës e ka dënuar me 3 vite burg në vitin 2015.





Kush është Aleksandër Kalemi dhe si ndodhi pengmarrja në 4 mars 2012:





Ergest Shele dhe Velo Shele alias Kosta Agora kanë zbritur në vendin e quajtur ‘’Ura e Lumit’’, ku janë takuar me të Aleksandër Kalemi, i cili ishte me një makinë tip ‘’Ford’’ me xhama të zinj. Ergest dhe Kosta kanë hipur në makinën e tij dhe të tre kanë shkuar tek lokal ‘’Fantazia’’ afër vendit të quajtur ‘’Qafa e Pazarit’’ në Gjirokastër, ku kanë qendruar rreth 15 minuta dhe me makinën e Aleksandrit kanë shkuar në drejtim të shkollës ‘’Naim Frashëri’’ në lagjen Dunavat.







Sapo kanë filluar të zbresin poshtë rrugës, janë ndaluar nga një automjet tip furgon me ngjyrë të bardhë me targa amerikane, që drejtohej nga Arbër Meçi. Në këtë kohë nga furgoni kanë dalë dhe Bledar Muho dhe Kasëm Buzheri, të cilët janë drejtuar vëllezërve Ergest dhe Kosta me fjalët: ‘’Mos lëvizni’’. Kasëm Buzheri e ka goditur me pistoletë në kokë të dëmtuarin Ergest Shele duke i thënë: ‘’Më njeh mua…ju që donit të më vidhnit mallin mua’’. Më pas kanë goditur me grushta Ergestin dhe Kostën në trup duke i detyruar të hipin në një furgon me ngjyrë të bardhë dhe janë nisur drejt fshatit Lazarat.





Në afërsi të fshatit Kordhocë të dëmtuarit janë detyruar të hipin në automjetin e markës ‘’Audi Q7’’ me ngjyrë të zezë, që drejtohej nga i Alfons Buzheri dhe kanë vazhduar rrugën për në fshatin Lazarat. Në furgon kanë hipur edhe Kasëm Buzheri, Bledar Muho, Arbër Meçi dhe Aleksandër Kalemi. Të pandehurit i kanë çuar të dëmtuarit në një shtëpi të braktisur në fshatin Lazarat duke ushtruar ndaj tyre dhunë ç’njerëzore.





Alfons Buzheri i ka lidhur të dëmtuarin Ergest Shele këmbët dhe duart me tel cingato dhe ka filluar ta godasë me shkelma e grushta duke i thënë: ‘’Nxirrni mallin, kush e ka marrë’’.





“Për shkak të dhunës fizike dhe psikike që të pandehurit kanë ushtruar ndaj të dëmtuarit Ergest Shele, ky është detyruar të pranojë që hashashin e kishte vjedhur bashkë me Resul Goxhaj dhe Alban Rustemin. Pas disa orë torturash fizike, ai ka parë në dhomë të dëmtuarin Resul Goxhaj dhe të pandehurit Alfons Buzheri, Bako Buzheri, Vullnet Buci, Bledar Muho, Kasëm Buzheri bashkë me një person tjetër të paidentifikuar kanë filluar të godasin njëherësh Resulin. Për shkak të dhunës, i dëmtuari Resul Goxhaj është detyruar të pranojë se e ka vjedhur ai hashashin dhe pasi ka pohuar këtë fakt të pandehurit e kanë lënë të lirë“- thuhet në pretencën e prokurorisë.





Grupi kriminal prej 7 anëtarësh:





KASËM BUZHERI

BLEDAR MUHO

ALFONS BUZHERI

ALEKSANDËR KALEMI, i arrestuar sot.

ARBËR MEÇI

BAKO BUZHERI