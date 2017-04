Tentativa e grabitjes në banesën në Kamëz, identifikohet një nga autorët

Policia e Tiranës ka identifikuar njërin nga autorët e tentativës së grabitjes, ku i plagosur mbeti dhe i zoti i banesës, ngjarje e cila ndodhi gjatë natës sot në Kamëz.





Burime zyrtare pohuan se në kërkim është shpallur shtetasi me inicialet R. M., 26 vjeç, banues në Tiranë, i cili në bashkëpunim dhe me një person tjetër ende të paidentifikuar kanë tentuar te hynë me dhunë në banesën e shtetasit A. V.,.dhe pasi e kanë dhunuar këtë të fundit, janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.





NJOFTIMI I POLICISË

Më datë 24.04.2017, rreth orës 02:30 në numrin e emergjencave civile 112 në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë ka ardhur një telefonatë se në rrugën “Kastriotët” tek pallati “CLASS” është tentuar të vidhet me dhunë banesa e shtetasit A. V., 60 vjeç, banues në Tiranë. Si pasojë e kësaj ky shtetas ka hasur në një përleshje fizike me dy shtetasit të cilët kanë tentuar ti hynë në banesë. Ky shtetas është dërguar menjëherë në Spitalin Ushtarak Tiranë ku ndodhet nën kujdesin mjekësor dhe jashtë rrezikut për jetën





Nga ana e specialistëve të hetimit krimeve të Komisariatit Nr 3 është bërë e mundur identifikimi i autorit të dyshuar të kësaj ngjarje i cili është shpallur në kërkim shtetasi:





– R. M. 26 vjeç, banues në Tiranë.