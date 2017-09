Superaksion në qendër të Durrësit, policët me maska kontrollojnë makinat luksoze

Një aksioni i gjerë i Policisë në Durrës ka nisur prej dy ditësh: uniformat blu ushtrojnë kontrolle ndaj automjeteve luksoze.





Burime nga policia bëjnë me dije për “DurrësLajm” se që prej ditës së djeshme dhe sot, efektivët e policisë me maska në kokë, ndalojnë në rrugët kryesore të gjithë ata drejtues që kanë në përdorim automjete luksoze e të shtrenjta.





Fotoja që publikon “DurrësLajm” është shkrepur dje në sheshin “Liria”, aty ku uniformat blu kanë ndaluar këtë automjet luksoz tip “Jaguar” dhe po ushtrojnë kontroll të imtësishëm.





Sipas të njëjtave burime, mësohet se ky aksion vjen në kuadër të planit të masave operacionale “Vjeshtë 2017”, të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, për forcimin e masave për goditjen e grupeve kriminale dhe kapjen e aseteve kriminale, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurise publike. Operacioni është shtrirë në 12 Drejtoritë Vendore të Policisë.