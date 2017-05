Sulmohet me thikë, vdes në spital 27-vjeçari

Një 27-vjeçar ka humbur jetën pasi u sulmua me thikë gjatë një konflikti.

27 vjeçari me inicialet A. K. pas një debati me Vladimir Lulin në fshatin Çekrezë, u qëllua disa herë me thikë në pjesën e barkut dhe u dërgua në QSUT për ndihmë, por ndërroi jetë.





Pas ngjarjes policia ka arrestuar autorin e vrasjes Vladimir Luli, ndërsa po punohet për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.





Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, thika e përdorur nga autori.