Shkatërrohet banda e trafikut të klandestinëve nga Shqipëria e Greqia në Itali

Guardia di Finanza e Lecces ka arrestuar shtatë persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar njerëzish përmes detit. Operacioni me emrin e koduar Caronte ka nisur që më 2014, në ndjekje të disa kontrabandistëve të njohur nga Brindisi, të cilët bashkëpunonin me kolegët e tyre në Shqipëri, Greqi e Mal të Zi, për futjen ilegale të shumë emigrantëve, duke shfrytëzuar përvojën e grumbulluar nga kontrabanda e cigareve.





Hetimet, të zgjatura mbi dy vjet, kanë faktuar se si banda brindiziane vepronte në bashkëpunim me ortakët në Greqi e Shqipëri. Gjatë gjithë kohës, autoritetet puljeze kanë bashkëpunuar me homologët e tyre në Shqipëris, Malin e Zi, Greqi e Qipro. Hetimet bënë të mundur identifikimin e një organizate kriminale prej 26 elementësh nga Italia, Greqia e Shqipëria, gjashtë prej të cilëve me banim në Greqi e Shqipëri, të gjithë të denoncuar në prokurorinë e Lecces.





Prokuroria ka lëshuar mandatet e arrestit për shtatë persona, gjashtë italianë dhe një grek me origjinë irakene, të akuzuar për favorizim të emigracionit klandestin, me pagesa që shkonin deri në 4500 euro për çdo person. Po ashtu, është sekuestruar një mjet lundrues që shërbente për trafikimin e klandestinëve.