21-vjeçari i futet gruas nga Korça në banesë, i vjedh portofolin dhe i zbraz llogarinë bankare

Një vjedhje është regjistruar në Korçë, ku një i ri ka hyrë në banesën e një 62-vjeçareje dhe më pas i ka grabitur kartën e bankës.





Burime zyrtare nga policia e Korçës bënë me dije se 21-vjeçari me inicialet J.XH ka hyrë në banesë gruas me inicialet I.V, dhe bashke me portofolin i ka vjedhur kartën e bankës.





NJOFTIMI I POLICISË