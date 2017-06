Sherr me thika në Durrës, shpëton 'për qime' 25-vjeçari

Një sherr me thika ka ndodhru mbrëmjen e djeshme në Durrës. Një 26 -vjeçar me emrin Andrea Shahaj ka tentuar të vrasë me thikë E.B., 25 vjeç, por ky i fundit ka shpëtuar mirë vetëm me plagë.





Policia ka arrestuar menjëherë Shahajn, ndërkohë që i plagosuri është dërguar në Spitalin Rajonal Durrës, ku thuhet se është jashtë rrezikut per jetën.





Policia tha se 'pas ndërhyrjes së shpejtë dhe të menjëhershme, u bë e mundur të normalizohej situata, të identifikohej dhe arrestohej pak minuta pas ngjarjes, autori i dyshuar. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar mjeti I kryerjes së veprës penale, thika.