Sherr i madh mes 4 grave në Durrës, goditen me leva e shkopinj

Një sherr i rëndë është regjistruar mes 4 grave në ka ndodhur në Durrës. Në këtë zënkë janë përdorur edhe mjetet e forta, si drunj dhe hekura.





Në sherr janë përfshirë dy gratë me inicialet M. H., 41 vjeçe; A. B., 26 vjeçe; kundër dy grave të tjera me inicialet N. B., 60 vjeçe dhe L. H., 50 vjeçe, që të katërta me banim në Durrës.





Policia informon se 41-vjeçarja së bashku me 26-vjeçaren, kanë goditur me mjete të forta dy të tjerat.





Ngjarja ka ndodhur në lagjen numër 13 në Plazh, dhe shkak i përplasjes së ashpër mes grave ka qenë një konflikt për motive të dobëta.