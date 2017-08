Rrëfimi i shokut që pa vrasjen: Marvi nuk vdiq për celularin dhe karikuesin, ato ishin të miat

Lidhur me vrasjen dhe motivet që çuan 4 të rinj të ekzekutonin me tetë goditje thike Marvi Mihalin, sot ka folur edhe një dëshmitar okular i ngjarjes, Armand Haxhiu, i cili ka hedhur më shumë dritë mbi atë që ndodhi mesnatën e 31 korrikut.





“Pas traumës dhe goditjes së madhe për humbjen e shokut ,vëllait, mikut tim të shtrejtë Marvit na shtojnë dhimbjen e shpirtit spekulimet e mediave në lidhje me ngjarjen. Ai nuk kishte konflikt me asnjë më parë sepse nuk ishte njeri i konflikteve. Marvi nuk vdiq për një celular apo një karikues që nuk ishin as të tij. Celulari dhe karikuesi ishin të miat. Më vjen keq që shoqeria shqiptare i jep më tepër rëndësi përkatësisë së një celulari sesa jetës së një të riu”, – thotë Haxhiu për newsbomb.





Më tej në rëfimin e tij prekës për vdekjen e Marvi Mihalit, Armand Haxhiu i bën një apel mediave që të mos abuzojnë me këtë çështje.