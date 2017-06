Policia zë në befasi trafikantin 71-vjeçar në Vlorë, i sekuestron furgonin me 710 kg drogë

Policia ka bllokuar dhe sekuestruar një furgon me sasi të konsiderueshme lëndë narkotike në qytetin e Vlorës. Operacioni antidrogë i koduar “Weekends” u finalizua me sukses në fshatin Dukat duke arrstuar në flagrancë 1 shtetas, dhe shpallur në kërkim 1 tjetër.





“Më datë 16.06.2017, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Kufitare dhe Migracionit Vlorë, në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, gjatë natës kanë sinjalizuar një automjet i cili dyshohej se transportonte lëndë narkotike. Menjëherë, falë një pune hetimore të mirorganizuar të këtyre forcave policore, filloi ndjekja dhe bllokimi mjetit tip “Furgon” me targë EL 2494 C, në orët e para të mëngjesit të sotëm në banesën e shtetasit Selman Hamitaj, në fshatin Dukat, Vlorë,” shkruhet në njoftimin e policisë





Nga kqyrja që i është ushtruar këtij mjeti, brenda në të është konstatuar një sasi me lëndë narkotike, e cila pas peshimit të përgjithshëm ka rezultuar në total: 710 kilogramë, e dyshuar e llojit Cannabis Sattiva.





Lënda narkotike ishte e ndarë dhe e vendosur në 27 pako të mbështjella me plastikë dhe natriban, si dhe në 8 çanta sportive, të cilat u bllokuan dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.