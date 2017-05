Arrestohet me qëllim ekstradimi drejt Italisë një shtetas në kërkim ndërkombëtar, i dënuar nga autoritetet gjyqësore italiane me 7 vjet e 4 muaj burg.





Policia e Pogradecit ka arrestuar shtetasin Hasan Muçllari, 28 vjeç, banues në fshatin Leshnicë, Pogradec.