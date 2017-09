Një person është plagosur me armë zjarri mbrëmjen e sotme rreth orës 21:00 në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur në zonën e “Pazarit të Ri”.





Policia bën me dije se i plagosuri është me iniciale P.Gj. Ai u qëllua në këmbë me armë nga 40-vjeçari me iniciale K.M. pas një sherri mes tyre.