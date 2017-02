Pas bankave, rrezik të grabitet edhe Ministria e Brendshme

Vjollca KUTA

Shqipëria është kthyer në një “xhungël” pasigurie ku mund të grabiten lirshëm pasuritë, bizneset, banesat, shërbimet publike, nxënësit e shkollave e vet shkollat, femrat për trafikim e përdhunim, biznesmenët për “gjoba”, të moshuarit që goditen e lihen në rrugë nga makinat, për bankat që vidhen në sportele, bankomate dhe gjatë transportit të depozitave, për kambistët dhe taksistët që rrëmbehen, plagosen e vriten, për supermarketet që duhet të dorëzojnë të ardhurat tek maskat, për fermat dhe tufat e bagëtive që grabiten nga “ujqërit” me maska e armë, për vilat, karburantet, makinat, udhëtarët, turistët e huaj, argjendaritë, zyrat e bashkive e deri tek grabitja e selive fetare...

Kur në parlament flitej për arritjet e policisë, në vendosjen e rendit dhe sigurisë...

Ditën e enjte, ndërsa në parlament flitej për rendin dhe sigurinë dhe kryeministri e cilësonte Ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, si “model suksesi historik për rendin e sigurinë në 100 vitet e fundit”, në mes të ditës, në mes të zonës më të populluar me qendra banimi, me qarkullim, biznese e patrulla policie rrugore, nga një grup i maskuar dhe me armë, nga dy “auto-banka” u grabitën thasë të mbushur me euro, të cilat “eksportoheshin” jashtë Shqipërisë! U grabitën me qetësinë dhe liri të plotë, aq sa ndërsa grabitja spektakolare zgjati vetëm 2 minuta duke shtrirë përtokë policët privatë, policia e shtetit shkoi pas 10 minutash pranë makinave të boshatisura. Ishte grabitje e kryer në të njëjtin vend kohë më parë, kryer me të njëjtin model si grabitja tek dera e avionit në Rinas, si grabitja tek dera e bankës tek Stacioni i Trenit në Tiranë e si shumë grabitje të tjera. Edhe këtë herë, në vend të grabitësve, policia “kapi” policët privatë, të cilët i arrestoi dhe që siç është vepruar edhe në rastet e tjera, do fillojë t’i lëshoj një e nga një! Bankat janë grabitur shpesh në Shqipëri, duke shqyer bankomatët në hyrje të tyre apo në mjedise të tjera publike, duke vjedhur me karta false dhe hakerime llogarish, duke u vjedhur nga vetë drejtuesit dhe punonjësit e tyre, duke u grabitur me armë e maska në sportele dhe lloj-lloj skemash të tjera. këto vjedhje bankash nuk po ndalen. Vjedhje, të cilat nuk ndalen, që nga bankat tek supermarketet.

Xhungla e pasigurisë/ 24 orë pas grabitjes në Kashar, grabitet supermarketi në Tiranë