Nuk ka mbërritur akt-ekspertiza në Prokurori, shtyhet seanca për Denis Shtrazën

Është shtyrë seanca gjyqësore ndaj Denis Shtrazës, i akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut më 6 janar 2016 në Durrës. Sipas Prokurorisë, akt-ekspertiza për analizimin e GPS të makinës së Ervin Dalipaj nuk ka mbërritur ende.





Akt-ekspertiza ka mbërritur në Ministrisë e Drejtësisë dhe Prokuroria i është drejtuar me një kërkesë për marrjen e saj. Seanca e radhës për Denis Shtrazën, do të mbahet javën tjetër.





NGJARJA

Shtraza dhe Dalipaj (i vrarë më 25 prill 2017) akuzohet ne lidhje me ngjarjen e ndodhur më datë 06.01.2016, në lagjen Nr.1 në Durrës, ku 4 persona, 3 prej të cilëve me jelekë dhe mbishkrimin “Policia”, kanë marrë me forcë duke e futur në mjetin e tyre tip “Audi A6” me ngjyrë të zezë, shtetasin, Gazment Çollaku 34 vjeç, banues në Durrës.





Çollaku u gjet i vrarë me armë zjarri një ditë më pas në fshatin Murqin, Krujë, i hedhur në rrugë dhe me gjymtyrë të lidhura.





Shtraza akuzohet për “Rrembimose mbajtje peng e personit” e paraprirë ose e shoqëruar me tortura fizike dhe kur është shkaktuar vdekja e tij”, e kryer ne bashkpunim, “Prodhimit dhe mbajtjes pa leje te armeve luftarake” dhe “Mbajtje pa të drejtë të uniformës”.