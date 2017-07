Krim në familje, 30-vjeçari plagos me thikën e bukës nënën e tij në Tiranë

Një ditë pasi një i ri vrau babin e tij polic me armën e shërbimit si dhe plagosi nënën në Kamëz, një tjetër krim në familje ka ndodhur në kryeqytet. Një 30-vjecar me inicialet J.A ka goditur më thikën e bukës nënën e tij me inicialet N.A duke i shkaktuar plagë në trup. Policia ka arrestuar 30-vjecarin, ndërsa 63-vjecarja ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.





Njoftimi i policsë: