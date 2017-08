Korçë, i riu merr përpara me makinë 67-vjeçarin

Një aksident automobilistik është shënuar gjatë ditës së sotme në vendin e quajtur "Ura e Bulgarecit" në qytetin e Korçës.

Sipas policisë 33-vjeçari me iniciale E.Ç, banues në Veliternë ka aksidentuar me veturën e tij të tipit "Ford Fokus", 67-vjeçarin me iniciale M.K, i cili është dërguar mënjeherë në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa, drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Komisariat.





Njoftimi i plotë i policisë:





