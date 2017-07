Kavajë, sherr me thika në lokal, 44-vjeçari shtrohet me urgjencë në spital

Një 49-vjeçar, është arrestuar në flagrancë pasi ka goditur me thikë një shtetas 44-vjeçar në qytetin e Kavajës.





Shtetasi me inicialet A.M, banues në Tiranë, dyshohet se në fshatin Kryemëdhenj, në një lokal, ka goditur me thikë, shtetasin A.B, vjeç 44 banues në fshatin Synej. Ky i fundit është dërguar menjëherë në spital për trajtim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.





Njoftimi i policisë