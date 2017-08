Kapet pas 13 vjetësh, shijakasi i kërkuar nga Interpoli si tutor prostitucioni

Policia e Shijakut ka arrestuar pas 13 vjetësh, 44-vjeçarin Rudin Çalliku, një person me banim në Xhafzotaj që kërkojej prej 13 vjetësh nga Interpoli. Ai ishte dënuar nga Gjykata e Venecias për shfrytëzim prostitutucioni që në vitin 2004.





Policia e Durrësit njoftoi sot se e ka ndaluar këtë shtetas me qëllim ekstradimi drejt Italisë, ku rezulton i dënuar me 5 vjet e 6 muaj burg për veprën penale” Shfrytëzim prostitucioni”.