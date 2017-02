Igumenicë, kapen 382 kg kanabis. Arrestohet 41-vjeçari







Një ngarkesë prej 382 kilogramë lëndë narkotike kanabis sativa u sekuestrua natën e kaluar prej agjentëve të Antidrogës në Portin e Igumenicës.



Sipas policisë, lënda narkotike ishte ngarkuar në një kamion që po transportonte pleh kimik. Kamioni me ngarkesën u kontrollua pak përpara nisjes së tij me traget drejt Ankonës.



Drejtuesi i kamionit, një 41-vjeçar grek me origjinë shqiptare, i cili u arrestua prej agjentëve, deklaroi se ngarkesa e lëndës narkotike ishte vendosur në kamion në zonën e Janinës, e do të dërgohej me shumë gjasa në Holandë ose Gjermani.



Kamioni u sekuestrua, ndërsa gjykata vendosi ta lërë në burg shoferin deri në përfundim të hetimeve.



Kohët e fundit, trafikantët kanë riaktivizuar linjën e trafikut të narkotikëve me kamionë të transportit ndërkombëtar, pas dështimeve të njëpasnjëshme të trafikut nëpërmjet motoskafeve nga brigjet shqiptare drejt Italisë.