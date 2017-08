“I forti” me “BMW” terror me armë në Elbasan, makina gjendet e djegur nga policia

Qetësinë e kësaj të shtune përvëluese qytetarëve të Elbasanit ua ka prishur një makinë tip BMW, drejtuesi i së cilës, apo persona që udhëtonin në të, (pasi policia nuk e specifikon) në kohën që lëviste në lagjen “Emin Matraxhiu”, në afërsi të “Urës së Bakallit” ka shkaktuar panik.





Nga BMW-ja është qëlluar me armë zjarri në ajër dhe me pas mjeti është larguar me shpejtësi. Fatmirësisht nga të shtënat nuk ka njerëz të lënduar.





Policia e këtij qyteti nisi menjëherë hetimet dhe konstatoi se mjeti në fjalë u gjet i djegur në lagjen “Haxhias” të këtij qyteti.