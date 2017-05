I dënuar me 3 vjet burg në Kosovë për drogë, arrestohet durrsaku

Policia e Durrësit ka vënë në pranga një 26-vjeçar të shpallur në kërkim pasi ishte dënuar me 3 vjet burg nga Gjykata e Prizrenit në Kosovë për ‘prodhim dhe shitje narkotikësh’.





Sipas të dhënave zyrtare, Specialistët për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në vijim të punë së tyre për kapjen dhe ndalimin e personave të shpallur në kërkim, kanë bërë të mundur kapjen e shtetasit:

• Endri Karamani 26 vjeç, banues në Durrës.