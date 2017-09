Gruaja i futet në shtëpi të moshuarit për t’i parë filxhanin, por i 'bën gjëmën'

Një grua e komunitetit rom ehte shpallur në kërkim nga Policia e Tiranes pasi ka grabitur një banesë ku kishte shkuar të shikonte filxhan.





Zyrtarisht, policia njofton se: ditën e djeshme, në Yzberisht, me anë të mashtrimit nga një shtetase rome, është vjedhur banesa e shtetasit H.L., vjeç 72. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autores e cila akuzohet për veprat penale të mashtrimit.