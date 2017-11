Flet fqinji dhe shoku i fëmijërisë: Si i njoh dhe çfarë di për vëllezërit Habilaj

Enver Gjoni është fqinj me vëllezërit Habilaj, të akuzuar nga autoritetet italiane si pjesë e një bande të trafikut të drogës. Në një intervistë për Top Channel Enver Goni nga fshati Babicë e Vlorës thotë se është rritur me ta, veçanërisht është shumë i lidhur me ‘Lolon’.





Florian Habilaj është në kërkim ndërkombëtar dhe për prokurorët shqiptarë ai është njeriu që di emrin e shefit të madh, të cilin e përmend në përgjimet e zbardhura në dosjen e Prokurorisë së Katanias. Lolo, thotë Enveri, ka punuar që i vogël duke blerë ullinj në bregdet, e më pas i shiste.

Enveri nuk beson se shokët e tij të fëmijërisë të jenë marrë me punë të pista. Për këtë thotë se është i bindur.