Elbasan, BMW-ja përplas motorçikletën dhe një makinë tjetër, 2 të plagosur

Një 29-vjeçar është arrestuar nga policia pasi është autori i një aksidenti me dy persona të plagosur.





Policia e Elbasanit sqaron se “në pranga u vu shtetasi Muhamet Dylgjeri, pasi duke drejtuar mjetin tip “B.M.W” me targa AA 393 JN, në aksin rrugor Elbasan – Metalurgji, është përplasur me mjetin motorçikletë tip “Honda” pa targa drejtuar nga shtetasi H.S, 62 vjeç banues në Elbasan dhe më pas është përplasur me mjetin tip “Ford” veturë me targa AA 792 KG drejtuar nga shtetasi A,B, 29 vjeç banues në Elbasan.”





Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesi i motorçikletës dhe pasagjerja e mjetit “Ford” shtetasja E.B, 24 vjeçe banuese në Elbasan. Të dy shtetasit janë dërguar për ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.