E rëndë në Berat/ Arrestohet një 54-vjeçar, përdhunoi vajzën e mitur (Emri)

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në qytetin e Berat. Policia e këtij qyteti bën me dije se ka arrestuar një 54-vjeçar pasi dyshohet se ka përdhunuar një vajzë të mitur.





Policia thotë se ai është “shtetasi Resmi Turani banues në Berat, që dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me shtetasen e mitur R.K. 15 vjeçe, banuese në Berat”.