Detajet/ Pesë orë ndjekje në det, kapen 1,9 ton kanabis në gomonen e drejtuar nga dy shqiptarë

Policia e Shtetit jep detaje të reja në lidhje me superoperacionin anti-drogë të realizuar mbrëmë në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe ato të Malit të Zi, ku u arrestuan dy trafikantë që tentonin të transportonin drogë me skaf.





Bëhet me dije se në fund të oeracionit që zgjati pesë orë (ndjekje në det të hapur) policia prej bllokoi gomonen e fuqisë së lartë me tre motorë, ndërsa sekuestruan plot 1,9 ton kanabis, që trafikantët e kishin hedhur më parë në det për t’i shpëtuar ndjekjes së policisë.





Dy trafikantët u ndaluan në det të hapur nga Guardia di Finanza e Termolit dhe Barit të drejtuar nga avioni i Frontex.