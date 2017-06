DETAJE/ Pse u paralajmëruan pronarët e lokaleve në Elbasan, kishin shoqëri të përbashkët me autorët e tritolit

Detaje të reja dalin në dritë nga arrestimi i Gentian Kllogjrit dhe Thanas Thomës në Elbasan, të dy të akuzuar për vendosjen e tritolit në dy ngjarje të ndryshme. Mësohet se policia ka arritur t’i identifikojë ata pas vëzhgimit të kamerave të sigurisë në të dyja vendngjarjet.





Ata akuzohen se në 6 maj vendosën një sasi tritoli poshtë një automjeti në Lagjen “Luigj Gurakuqi”, ndërsa në 22 maj vendosën lëndë plasëse në shkallët e një lokali në lagjen “Emin Matraxhiu”.





Burime të prokurorisë bëjnë me dije se kanë dyshime se qëllimi i vendosjes së tritolit ka qenë paralajmërimi.





Autorët e vendosjes së tritolit prej 15 vitesh jetojnë në emigracion e ktheheshin herë pas here. Ata njihen si persona me precedentë penale.





Burime të prokurorisë bëjnë me dije se dy 38-vjeçarët frekuentonin shoqëri të përbashkët me dy pronarët e lokaleve, e bëhet fjalë gjithashtu për persona me probleme me drejtësinë.





Këtu janë përqendruar edhe hetimet, për të mësuar nëse vendosja e tritolit është bërë e porositur, apo ka qenë konflikt i drejtpërdrejtë mes palëve.