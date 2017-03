Dëshmia/ 16-vjeçari që vrau në Bathore: Për të mbrojtur babanë, vëllain, qëllova unë i pari

Policia e kryeqytetit sqaroi dje dinamikën e ngjarjes me një të vrarë e një të plagosur që ndodhi të premten në Bathore. Ndërsa burime nga grupi hetimor thanë se personi që ka shkrepur armën e gjahut, duke vrarë Aleksandër Barlikën, është 16- vjeçari Ledjan C.





Megjithatë, Policia ka arrestuar si bashkëpunëtor në vrasje edhe babanë e tij, Rasim Cani. Adoleshenti ka pranuar krimin para oficerëve të Policisë, duke u shprehur se armën e ka shkrepur ai dhe jo i ati. Ndërsa veprimin e tij e ka argumentuar duke thënë se ka qëlluar për vetëmbrojtje.





“Pashë njërin nga dajat e Klaudios që nxori nga brezi një pistoletë dhe e drejtoi për të na qëlluar. Për të mbrojtur babanë, vëllain dhe veten, mora çiften dhe qëllova unë i pari në drejtim të tyre”, është shprehur adoleshenti Ledjan C.





Nga hetimet e kryera ka rezultuar se konflikti ka nisur në këto rrethana: Shtetasit Klaudio P. dhe Ledjan C. janë konfliktuar midis tyre për motive të dobëta. Në këtë konflikt janë përfshirë edhe shtetasit Aleksandër Barlika, Altin Barlika (dajat e shtetasit Klaudio P.) dhe Rasim Cani (babai i Ledjan C.), të cilët janë konfliktuar fillimisht me mjete të forta me njëri-tjetrin.





Konflikt, i cili më pas është përshkallëzuar në përdorim të armëve të zjarrit e më saktësisht, shtetasit Aleksandër Barlika (Bajrami), 35 vjeç dhe Altin Barlika (vëllezër ndërmjet tyre), të shoqëruar dhe nga nipi i tyre Klaudio P., kanë nxjerrë një armë tip pistolete dhe kanë tentuar të qëllojnë ndaj shtetasve Ledjan C., Dritan C. dhe Rasim Cani.