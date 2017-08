Atentati tek “Komuna e Parisit”, rrëfehet i plagosuri: Pse u qëllova me armë

Për disa ditë me radhë, Mariglen Hoxha, 25 vjeç, i njohur ndryshe si Lorenc Hoxha, nuk ka dhënë shpjegime në spital për hetuesit e policisë. Ai nuk ka pranuar të flasë në lidhje me autorët e atentatit apo motivet e sulmit me armë ndaj tij te “Komuna e Parisit”.





Por pas kapjes së katër personave të dyshuar, mësohet se ai ka treguar motivin e ngjarjes.





I riu u ka thënë hetuesve se ka qenë bashkë me një të afërm te sheshi “Nënë Tereza”, pranë Politeknikut, kur ka pasur një konflikt me disa persona për çështjen e xhirimit të gomave të automjeteve. Nga ana tjetër, policia i identifikoi autorët e krimit falë pamjeve të kamerave të sigurisë.





Pamjet e para u publikuan në internet nga një dëshmitar që ishte ndodhur pas makinës “BMW X5” të autorëve kur ata zbritën në semafor dhe qëlluan brenda në makinën e tij tip “Benz” shtetasin Mariglen Hoxha, i njohur edhe me emrin Lorenc.





Kjo video e sekuestruar në cilësinë e provës identifikoi targat e automjetit dhe fytyrat e dy prej personave të përfshirë në krim. Duke lokalizuar vendin ku ndodhi krimi, policia kërkoi pamjet e kamerës ballore në kryqëzimin e “Komunës së Parisit”, ku pamjet tregonin fare qartë autorët e krimit dhe momentin kur ndodhi e gjithë ngjarja.





Nga pamjet duket momenti kur makina tip “Benz” e Mariglen Hoxhës ka ndaluar në semaforin e kryqëzimit te “Komuna e Parisit”. Në krah të saj afrohet me shpejtësi makina tip “BMW X5” e autorëve me ngjyrë të zezë. Prej saj dalin tre persona nga vendet e pasagjerëve.





I vetmi që nuk lëviz është drejtuesi i mjetit, ndërsa tre personat e tjerë shkojnë te makina tip “Benz” me ngjyrë të bardhë ku ndodhej Mariglen Hoxha dhe pasi hapin derën e pasagjerit, qëllojnë nga distanca e afërt ndaj tij.





Ndërsa mjeti i bardhë ku ndodhej i plagosuri niset me shpejtësi duke goditur një fuoristradë që ndodhej para dhe duke prekur në krahun e majtë edhe makinën e autorëve, tre personat që qëlluan me armë hipin në mjetin e tyre, i cili largohet në drejtim të kundërt me automjetin e Mariglen Hoxhës.